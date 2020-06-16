大家樂全年少賺87% 上市以來首停派息

疫情肆虐加上限聚令下，餐飲業步入寒冬，本港老牌快餐店大家樂（341）全年少賺87.1%，至7360萬元。期內不派末期息，為公司自1986年上市以來首次。該公司首席執行官羅德承表示，四、五月銷售未見改善，形容現時情況較「沙士」嚴峻。



早前發盈警的大家樂昨日公佈，截至3月底止全年業績，收入79.63億元，按年下跌6.2%；溢利7360萬元，按年減少87.1%，主因香港市場氣氛疲弱，以及第四財季新冠肺炎疫情爆發所致。其中香港業務收入錄得68.73億元，按年下挫6.4%；期內大家樂快餐及一粥麵同店銷售，分別下跌6%及7%；內地業務收入錄得10.9億元，按年下跌5.4%。



稱情況較「沙士」嚴峻



羅德承指出，由去年中至今，本港市民消費意欲下降，公司已提供優惠及促銷，截至今年3月底止，其平均餐價對比起一年前回落0.5元，現時餐單有更多優惠，包括外賣套餐等，並已增加更多銷售渠道，例如與第三方外賣平台合作，認為市場反應正面。



派息方面，羅德承指出，是次為公司上市以來首次不派息，並為艱難決定，又指現時危機未解除，經營前景未明下，選擇暫時不派息，至於未來會否派息，則要視乎11月中期業績表現，但期望派息比率能維持以往60至70%水平。



羅德承續稱，今年全體員工基本薪金採取「凍薪」措施，公司亦因應營運狀況作人手調動，包括員工加班補水，以及兼職員工工時減少等等，管理層亦有一部份薪酬與業績掛鈎，他透露自己亦因而減薪36%。



租金方面，他表示，公司已向業主商討減租，大約有40%租約獲租金減免，減幅為低雙位數，大約為10%水平。他又指，因應現時社交距離措施，公司每方呎銷售錄雙位數跌幅，休閒餐飲業務跌幅更為嚴重，相信公司未來每呎方可負擔租金會下降。



