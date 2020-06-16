太古盈警上半年錄虧損

香港人捱過大半年疫情的挑戰，病毒有偃旗息鼓之勢，初步守得雲開見月明，但外國疫情依然反覆不定，短期之內，大家難望安心外遊，反而本地遊是一個可行的選擇。昨天港府開始派發表格，讓市民申請一萬元，而旅發局乘勢推出刺激本地遊和消費的計劃，兩項行動都有助解放公眾積累已久的消費力，鼓勵大家開心消費，獎勵自己抗疫的成果。 香港人出名愛外遊，遊蹤遍佈全球，但過去半年無法出行，慳回不少使費，但心情卻無法鬆一鬆。現在疫情稍為緩和，港府派出的一萬元也快將落袋，大家的消費力被加持，形成龐大的需求，隨時一觸即發，就以海洋公園為例，重開之後即爆滿。 飲食、零售、酒店、商場、景點等正在摩拳擦掌，準備推出優...

2020-06-16