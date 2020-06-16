  • 2020年6月16日 星期二
  • 28º
  • 82%
熱門： 雪糕消委會健康碼寄生蟲國安法

日報新聞 > 財經

太古盈警上半年錄虧損

2020-06-16 列印
　　太古地產（1972）發盈警，預計因不利市況及疫情等影響，投資物業重估錄得虧損下，令中期純利大幅減少，並拖累早前已發盈警的控股股東太古（019）業績，在「海陸空」三大業務不利表現下，料上半年錄得經常性虧損。太地表示，今年上半年將錄得約26億元投資物業重估虧損。除此之外，去年同期因出售投資物業錄得146億元溢利，今年則不再可觀；同時今年酒店業務將轉盈為虧。太地預料，這些原因將令中期純利按年大減。

　　另外，太古昨日因太地盈警再提供進一步資料，指出除了地產業務外，旗下國泰（293）早前繼二月中料業績大為遜色，三月中料將錄得重大虧損後，近日再預計上半年將錄得顯著虧損。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd