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馬化騰減持騰訊套43億

2020-06-16 列印
　　騰訊控股（700）日前升至一年內高位455.4元，集團董事會主席馬化騰趁機減持，於6月9日至12日期間，場內四度減持964.78萬股騰訊股份，平均作價由433.41至450.27元不等，合共套現近42.7億港元，單次減持套現的金額，創2004年騰訊上市以來的新高。

　　根據港交所權益披露顯示，馬化騰完成是次出售後，仍持有近8.05億股，持股權益由8.52%，減少至8.42%，若以昨日收市價433.6元計算，目前馬化騰的持股市值約為3489.87億元。自騰訊上市以來，馬化騰每隔一年或數年便會減少持股，其個人持股比例亦由上市時的14.43%，逐步下跌至現時的8.42%。

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