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周大福控股分派89.3%股權

2020-06-16 列印
　　新世界（017）鄭氏家族精簡周大福（1929）股東架構，控股股東「周大福控股」完全淡出，改由上一層股東「周大福資本」直接持股，由於周大福資本持有周大福控股81%股權，故分派後令周大福資本持股量從89.3%，降至72.4%。

　　周大福公佈，原持有89.3%股權的控股股東「周大福控股」，於上周五透過實物分派方式，不再持有周大福股份，改由上層控股股東「周大福資本」，直接持有周大福72.4%股權。分派前後相差的16.9%持股量中，有5.2%由核心關連人士持有。據聯交所資料顯示，5.07%股份為已故創辦人鄭裕彤五弟鄭裕偉持有；餘下11.7%持股視作公眾股東，令公眾持股量增至約22.4%。

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