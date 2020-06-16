中概股掀私有化潮，彭博引述消息人士稱，包括私募基金華平投資在內的財團，據悉已接近完成私有化58同城協議，最早可能在本周達成交易，收購作價較此前提出的每股美國存託股票（ADS）55美元略有上調，據此計58同城估值約為82億美元。
易鑫母企獲騰訊提私有化
中概股掀私有化潮，彭博引述消息人士稱，包括私募基金華平投資在內的財團，據悉已接近完成私有化58同城協議，最早可能在本周達成交易，收購作價較此前提出的每股美國存託股票（ADS）55美元略有上調，據此計58同城估值約為82億美元。
旅發局推「旅遊．就在香港」 逾萬着數 谷本地度假食買玩
新冠肺炎疫情緩和，港府即將向合資格的市民派發一萬元。香港旅遊發展局趁勢出擊，昨天率先公佈「旅遊．就在香港」計劃的第一波，鼓勵香港人做旅客，以全新角度探索及欣賞香港之美，同時齊集景點、飲食、酒店、商場及...
2020-06-16
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美的創始人遭挾持 警拘五人
千億富豪、美的電器創始人何享健周日傍晚在順德別墅的住宅中被挾持。據報，綁匪疑似攜帶爆燃物品，警方已拘捕涉案五名疑犯，事件中無人受傷，事主亦安全。案件仍在調查中。美的集團官方微博及後發文指，感謝公安、感謝媒體及社會各界的關心。 據報，周日傍晚何享健遭挾持時，其子何劍鋒及孫兒都在順德北滘君蘭高爾夫生活村的家中，而其子更游泳到對岸報警。據了解君蘭國際高爾夫生活村是由美的集團投資開發的頂級豪宅社區。
2020-06-16
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檢察官日內決定是否起訴兩警 黑人遭擊斃法醫證屬兇殺
喬治亞洲亞特蘭大黑人布魯克斯上周五遭警員射殺案有新進展，據喬治亞洲富爾頓縣法醫官周日指，布魯克斯是由於背部中了兩槍失血而死，是兇殺。布魯克斯的妻子表示，希望讓警察入獄。檢察官霍華德聲稱，周三前會決定是...
2020-06-16
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實用3房設計 金翠苑木系柔和開闊廳堂
九龍塘廣播道是著名校網地段，區內物業以實用率高見稱，今次介紹的金翠苑，樓齡約43年，以下這個3房單位，實用面積661方呎，不設窗台，其中大廳地方寬敞，除有客飯兩廳外，戶主還特設閱讀區，非常實用。 ...
2020-06-16
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新增病例升 早段曾急挫 杜指大波動 收市倒升157點
美國在經濟重啟後，部份地區出現新增病例增長速度加快的跡象，投資者對第二波疫情爆發的疑慮加深，美股三大指數齊跌，杜指早段挫逾700點，後跌幅收窄至約140點，納指轉升。杜指早段報25465點，跌140點...
2020-06-16
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英超明晚重開 紅軍封王欠6分
最受香港球迷歡迎的英超終於重開，明晚先進行兩場補賽，周末再上演第三十輪的十場賽事。大家最關心，必然是榜首利物浦能否取得隊史首個英超錦標，以他們在聯賽暫停前廿九輪贏二十七場超強走勢，多取六分封王，歷史性...
2020-06-16
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朝聖巴黎新地標
疫情雖令世界各地的發展看似驟然停頓，可是這並不表示所有的新猷都被叫停，以法國巴黎為例，當地多個注目新地標均已整裝待發，包括由證券交易所改建的皮諾藏品館、海軍府打造的新文化聖地，都教巴黎變得不再一樣。 ...
2020-06-16
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感謝Sammi鼓勵 「好好修理自己」 許志安戴婚戒復工：我唔會忘記錯誤
許志安上年4月被揭與黃心穎在的士車廂「安心偷食」後，哄動全城，安仔其後開記招聲淚俱下認錯，隨即閉關反省鮮有露面。停工14個月的安仔，昨日復出幕前，錄影ViuTV音樂節目，戴上婚戒現身的他，受訪時提及太...
2020-06-16
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社論——獎賞自己 報復式消費
香港人捱過大半年疫情的挑戰，病毒有偃旗息鼓之勢，初步守得雲開見月明，但外國疫情依然反覆不定，短期之內，大家難望安心外遊，反而本地遊是一個可行的選擇。昨天港府開始派發表格，讓市民申請一萬元，而旅發局乘勢推出刺激本地遊和消費的計劃，兩項行動都有助解放公眾積累已久的消費力，鼓勵大家開心消費，獎勵自己抗疫的成果。 香港人出名愛外遊，遊蹤遍佈全球，但過去半年無法出行，慳回不少使費，但心情卻無法鬆一鬆。現在疫情稍為緩和，港府派出的一萬元也快將落袋，大家的消費力被加持，形成龐大的需求，隨時一觸即發，就以海洋公園為例，重開之後即爆滿。 飲食、零售、酒店、商場、景點等正在摩拳擦掌，準備推出優...
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馬場浮世繪——網上投票贏豐富獎品
公眾及馬迷由即日起至七月五日，透過香港賽馬會網頁www.hkjc.com/MPHJ，投選「最受歡迎馬匹」、「最受歡迎騎師」以及「最受香港馬迷欣賞海外馬匹」，成功投票的人士可參加大抽獎，有機會贏取豐富獎品。 查詢可致電馬會顧客服務熱線1817或瀏覽www.hkjc.com/MPHJ參閱投票詳情、條款及細則。參加者須年滿十八歲。 馬場浮世繪
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