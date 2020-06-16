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易鑫母企獲騰訊提私有化

2020-06-16 列印
　　汽車零售交易平台營運商易鑫（2858）昨晨短暫停牌，以待刊發內幕消息。易鑫母企易車上周五晚公佈，已與騰訊（700）、Hammer Capital（黑馬資本）組成的買方團達成私有化協議。據易鑫2019年報顯示，易車持有易鑫43.74%股權，可行使表決權逾53%，意味私有化收購完成後，騰訊及Hammer或掌握易鑫控股權。

　　中概股掀私有化潮，彭博引述消息人士稱，包括私募基金華平投資在內的財團，據悉已接近完成私有化58同城協議，最早可能在本周達成交易，收購作價較此前提出的每股美國存託股票（ADS）55美元略有上調，據此計58同城估值約為82億美元。

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