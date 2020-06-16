中環IFC外望——李小加大讚港交所「好波」

港交所（388）即將迎來上市20周年，鍾情踢波的行政總裁李小加，昨日用「世界盃」來比喻交易所走過的20年進程，又大讚「388，好波」！



李小加說，港交所從2000年開始，就已實現兩次跳躍，並「衝入世界盃四強」，現已準備好衝刺「第三次跳躍」，將香港打造成全球最重要金融樞紐之一。



李小加在網誌中回憶，1980年代，H股推出令港交所實現「第一次跳躍」，2000年開始交易所上市，走上「脫胎換骨」的改制之旅。過去10年間，交易所又實現「三大突破」，包括收購倫敦金屬交易所（LME），開放滬深港通及債券通，以及對上市規則作出重大改革。「港交所已衝出香港，衝出亞洲，衝入世界盃四強，完成『第二次跳躍』」。



展望未來，李小加堅信，「世界離不開中國，中國也離不開世界，資本市場尤其如此。無論中美爭執如何發展，中國資本市場對外開放的大方向不會改變。」交易所又一次做好準備，開始衝刺世界盃的「第三次跳躍」。







吉利推「藍海計劃」 遭質疑變相裁員



內地媒體引述消息報道，吉利集團向員工推行「藍海計劃」，部份員工因而被大幅減薪，並被質疑計劃是變相裁員，比例為普通員工裁減20%，管理層改善30%。



報道指，吉利在4月向員工發佈有關「藍海計劃」的通知，指計劃是要提升團隊戰鬥力，適用於組織變革中轉型的管理層和待激活員工，會就一線、非一線、管理層的三類員工群組，設計不同培訓方案，培訓周期預計半至一年。據悉，「藍海計劃」已於五月啟動，績效被評為C的員工，需要在五月中旬開始進行為期近一個月的培訓。培訓結果分為三項，分別為優秀、及格及不及格，會因應結果作不同安排。員工在培訓期間獲發放基本工資、職位工資，但不發放績效工資。



吉利員工若需要參加「藍海計劃」，意味工資會大降，未來職位亦面臨較大不確定性，不少員工因而選擇主動離職。有吉利內部員工在網上發帖文指，培訓完後有一定比例員工不能通過，將解除勞動合同，而且沒有賠償。



高瞻