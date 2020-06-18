﻿經濟前景堪虞 重啟裁員大計 滙控全球料炒3.5萬人

早前因應新冠肺炎疫情擴散全球而暫停炒人的滙豐控股（005）將重啟裁員計劃。滙控行政總裁祈耀年（Noel Quinn）昨向全球員工發出電郵表示，集團首季盈利下跌，經濟預測顯示未來充滿挑戰，故現時更必須進行重組，取消暫停裁員行動，預計中期員工總數將大減3.5萬人。市場關注裁員會否波及香港，滙豐發言人未有正面評論，僅補充說，香港仍然是集團增長計劃的核心，會繼續投資和發展亞洲的業務。



祈耀年在電郵中表示，「我希望我可以說，未來幾個月將恢復正常，但事實並非如此。」集團二月所公佈的轉型計劃，包括重組表現不佳的業務、簡化集團複雜的架構，以及降低成本。集團大部份成本是與員工有關，目前滙控全球員工為23.5萬位，預計中期這數字將接近20萬位。換言之，滙控將按原定計劃全球裁員3.5萬人。



他指出，3月時曾與集團首席人力資源總監Elain Arden聯署發內部通知，鑑於疫情帶來的高度不確定性，故暫停轉型相關的絕大多數裁員行動。然而，集團首季盈利下跌，幾乎所有的經濟預測都預示未來充滿挑戰，因此2月份所宣佈的措施和改革在今天而言更為必要。他已要求集團執行委員會研究在今年下半年有甚麼行動必須採取，以確保集團在2021年及以後處於有利地位。



盡力重新調配員工



他說，「我們不能無限期地暫停裁員計劃，這一直只是時間的問題」。在當前形勢下，集團現需取消暫停裁員計劃。雖知這消息不受歡迎，並會引起可以理解的關注和不明朗，但是想向員工坦白現實情況。在決定裁員時，集團會作出審慎的考慮及兼顧當地情況。集團將盡力重新調配受影響員工，以及凍結大部份的外部招聘，同時會盡一切努力填補內部空缺。



不過，他說，「我不想作出過份的承諾，因遺憾地今年會有員工由於我們無法為他們提供其他職位而需要離開我們」。每個國家或地區將按本身的法例來進行裁員計劃，故此無法提供一個統一的時間表，但各地都有一個通知期，所有員工將得到公平和尊重的對待。



面對裁員壓力，英國員工組織Unite反對滙豐任何強制性裁員行動，組織主管Dominic Hook強調，滙控員工自疫情以來不斷努力，確保消費者繼續獲得金融服務，現時是滙控支持及認可員工努力的時間。



另外，外電報道，早前滙控高層表態支持《港區國安法》引發爭議後，集團環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett向員工發內部電郵，滙控在亞洲和西方經濟體之間扮演橋樑的角色，中國和西方將繼續擁有深厚的經貿關係，香港因本身強大的市場和商業框架將繼續擔當重要的渠道角色。他重申在「一國兩制」的原則下，集團尊重和支持所有穩定香港社會秩序、振興經濟繁榮發展的法律。