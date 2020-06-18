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﻿中美高官會面 杜指跌170點

2020-06-18 列印
  美國國務卿蓬佩奧將在香港時間今日凌晨三時，與國務委員、中共中央外事委員會辦公室主任楊潔篪會面。市場觀望中美關係進展，外圍股市早段窄幅上落。

  美股杜指早段升46點，見26336點，升幅約0.2%；科技股龍頭蘋果股價早段升0.7%，最高見每股355.4美元，創歷史新高。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26119點，跌170點；納斯達克指數收報9910點，升14點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見37.11港元，較香港收市價跌0.59港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見452.22港元，較香港收市價升1.62港元。

        經濟數據方面，美國商務部公佈，五月新屋動工增加4.3%。五月建築許可增長14.4%。
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