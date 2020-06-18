京東凍資2807億封王 暗盤升10%高見248元

回流本港第二上市的京東（9618）最終凍資2807億元，成為新晉「凍資王」，今日掛牌。昨晚暗盤最高見248元，較招股價226元升近一成，一手50股帳面最多可賺1100元。雖然受港元拆息影響，部份券商近期孖展息率低於兩厘，但若今天表現只獲得如暗盤升幅，孖展認購頂頭槌飛的大戶帳面仍然可能損手14萬元。



京東昨日公佈配發結果，每股定價226港元，假設未行使超額配股權，京東是次集資金額達300.58億港元。若以周二美股收市價60.98美元作比較，根據美股普通股「一拆二」計算，港股定價折讓4.56%。公開發售部份最終超購近178倍，以該部份集資15.69億元計算，凍結資金約2807億元，超越早前沛嘉醫療-B（9996）凍資2775億元，成為今年的新任「凍資王」。



因該股公開發售獲得逾100倍認購，觸發股份回撥機制，本地發售股份由665萬股增加至1596萬股，以每手50股計算，合共有31.92萬手，但其公開發售合共接獲39.61萬份申請，因此仍然難做到「人人有份」，一手中籤率為10%，抽40手穩中一手，抽100手穩中兩手。另外，國際配售亦錄得逾10倍超購。



本報綜合三間暗盤交易場數據，當中富途暗盤升幅最大，京東在該暗盤以最高價248元開盤，較招股價升9.73%，收盤報242.6元，升7.35%，不計手續費及佣金，一手50股賺830元；至於耀才暗盤，該股收報239元，升5.75%，一手帳面僅賺650元。



頂頭槌飛息近25.8萬



是次新股認購，京東合共錄得16張「頂頭槌飛」，每張飛可獲配176手。是次每張頂頭槌飛須認購332.5萬股，涉及投資金額達7.85億元。若以借九成孖展、孖展息率為2%計算，孖展天數為6天，認購一張頂頭槌飛所需要的利息接近25.8萬元，換言之，京東需要升12.97%至逾29.3元，頂頭槌飛才可帳面「打和」。倘以耀才暗盤收市價，一手僅賺650元計，一張頭槌飛可能蝕息14萬元。



