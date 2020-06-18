  • 2020年6月18日 星期四
  • 29º
  • 79%
熱門： 國安法全民派1萬G7三文魚修例風波

日報新聞 > 財經

國務院將引導銀行讓利企業

2020-06-18 列印
　　新華社報道，國務院總理李克強昨日主持召開常務會議，部署引導金融機構進一步向企業合理讓利，助力穩住經濟基本盤，要求加快降費政策落地見效，為市場主體減負。市場人士估計人行可能會降存款準備金率。

  會議指出，按照黨中央、國務院部署，做好「六穩」工作，落實「六保」任務。今年1至5月，通過降準、再貸款再貼現、引導市場利率下行等措施，人民幣貸款同比多增，企業綜合融資成本降低。下一步要根據政府工作報告要求，一是抓住合理讓利這個關鍵，保市場主體，穩住經濟基本盤。進一步通過引導貸款利率和債券利率下行、發放優惠利率貸款、實施中小微企業貸款延期還本付息、支持發放小微企業無擔保信用貸款、減少銀行收費等一係列政策。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd