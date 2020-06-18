港金融服務業 逾半投資者信任提升

沙田及跑馬地馬場由剛過去的周一重新開放，開放期會至明日告終。這是暫時重開馬場，馬會主要目的是方便馬迷兌換現金券或中獎彩票，以及處理投注戶口事宜，並提供皇家雅士谷越洋轉播賽事的投注服務及派發相關馬匹往績特刊。而為方便馬迷往返沙田馬場，馬會更特別提供了接駁巴士服務，今明兩天繼續。接駁巴士於今明兩天，都會由上午十時起從下列地區來往沙田馬場，包括沙田担杆莆街近好運中心、荃灣西樓角路近綠楊坊，以及觀塘裕民坊近的士站。前往沙田馬場的尾班車會於下午六時正開出，離開沙田馬場的尾班車則會在下午六時四十五分開出。乘客須在登車前接受體溫檢查及戴上外科口罩，而車內會實施特別措施以確保適當的社交距離...

2020-06-18