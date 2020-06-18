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港金融服務業 逾半投資者信任提升

2020-06-18 列印
　　特許金融分析師協會（CFA Institute）發表第四份「投資者對金融業信任度」調查顯示，雖然香港有52％投資者表示信任金融服務業，較對上一份有所提升，但只得5%投資者認為投資顧問「經常」以客戶利益為先。另外，少過半數（49%）亞太區投資者信任金融服務業。

　　該報告指出，香港有52%投資者表示信任金融服務業，較對上一份報告升17個百分點，亦高於全球的46％；惟只有5%投資者認為投資顧問「經常」以客戶利益為先，較對上一份報告跌2個百分點，遠遠低於亞太區的36%及全球的35%。

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