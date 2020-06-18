醫藥股淡市中受追捧 國藥升逾9%領漲同業

國藥中國生物公司宣佈，6月16日國藥中國生物武漢生物製品研究所研製的新冠病毒滅活疫苗Ⅰ/Ⅱ期臨牀試驗盲態審核暨階段性揭盲會，在北京、河南兩地同步舉行。
截至目前，Ⅰ/Ⅱ期臨牀研究受試者共1120人，已全部完成2針次接種。結果顯示，疫苗接種後安全有效，接種疫苗組受試者均產生高滴度抗體，18-59歲組中劑量按照0,14天和0,21天程序接種兩劑後，中和抗體陽轉率達97.6%，按照0,28天程序接種兩劑中和抗體陽轉率達100%。
受疫情發展及疫苗試驗消息刺激，醫藥股續獲追捧，國藥股價飆9.21%，收報20.75元；啟明醫療（2500）抽升7.39%，收報69元；復宏漢霖（2696）炒高7.33%，收報54.2元；復星醫藥（2196）漲6.48%，收報27.95元；華潤醫療（1515）彈5.93%，收報4.82元；中生製藥（1177）破頂，上漲4.68%，收報14.76元，為升幅最大藍籌股；石藥（1093）升2.31%，收報15.98元。
港交所股價回軟
藍籌股方面，有傳滙控（005）恢復早前擱置的大規模裁員計劃，其規模或裁減約3.5萬個職位，大笨象股價跟隨大市走高0.8%，收報37.7元；京東（9618）今日掛牌，港交所（388）跌0.74%，收報293.6元。
富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，市場觀望內地疫情發展，加上中印以及南北韓地緣局勢緊張，本港投資者繼續炒作個別板塊，恒指欠缺明確方向，表現好淡爭持，他相信直至本周末過後，美股走勢將可進一步確立本港後市去向。