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百勝中國 傳港第二上市籌156億

2020-06-18 列印
　　中概股回流消息不絕，據報中國肯德基、必勝客等營運商百勝中國，本周與投行接洽來港第二上市事宜，有望集資20億美元（約156億港元）。

  英國《金融時報》引述消息人士指，在美上市的百勝中國將於本周五接觸投行，就本港第二上市尋求顧問團隊，目前估值有望達到折算156億港元，低於京東（9618）的300億元及網易（9999）210億元。

  百勝中國今年首季受疫情影響，最多試過35%分店關閉，同店銷售減15%，整體收入則按年跌21%至17.5億美元，純利大減72%至6200萬美元。值得留意的是，期內投資美團（3690）錄得1000萬美元投資收益。

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