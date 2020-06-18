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中動向全年少賺14.7%

2020-06-18 列印
　　中國動向（3818）昨公布，截至今年3月底止年度純利為3.66億元（人民幣，下同），按年跌14.7%；每股盈利6.25元，派末期息0.91分及特別股息1.84分，共派2.75分。該公司又指，雖然新冠肺炎對本年度上半年做成影響，但內地疫情受控，加上企業逐步復工，長遠對內地經濟增長信心不變，對業績增長的預期亦不變。

  該公司於期內收入為18.41億元，按年升12.6%。當中，中國分部銷售額15.4億元，按年增加18.4%，佔總銷售額83.7%；日本分部銷售額3.01億元，按年減少9.9%，佔總銷售額16.3%。

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