首次申請失業救濟人數超預期 憂失業高企 杜指跌39點

美國就業情況較市場預期遜色，加上投資者擔憂第二波疫情爆發，美股周四早段受壓。杜指曾跌271點，見25848點或1.04%。本港時間11時多，美股表現較反覆。杜指跌幅顯著收窄；標普指數和納斯達克指數更分別輕微倒升。



截至本月13日的一周，美國首次申請失業救濟人數達150.8萬人，按周減少5.8萬人，但多於市場預期的129萬人。



分析師表示，除了上述就業數字差過預期的因素外，美國及中國等地的新冠肺炎疫情，呈現再度升溫的跡象，令市場擔心經濟受進一步衝擊，亦拖累大市氣氛。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26080點，跌39點；納斯達克指數收報9939點，升28點。滙控（005）美國預託證券價格曾見36.60港元，較香港收市價跌0.50港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見459.05港元，較香港收市價升1.05港元。



歐洲股市亦下挫，英國股市中段跌0.8%，法國以及德國股市，中段均跌超過1%。



另外，英倫銀行宣佈，將指標利率維持在零點一厘不變，符合市場預期，並將購買債券目標提高至7450億英鎊，倫敦股市跌幅收窄。



港股方面，央視新聞報道指中美外交高層會晤進行「建設性的對話」，並同意將繼續保持接觸和溝通，恒指繼續於二萬四關上方整固，同時亦於20天線（24029）和50天線（24092）獲得支持，持續收窄跌幅，收造24464，下跌16點，但已為全日高位，主板成交額1216億元。藍籌股個別發展，重啟裁員計畫的滙控（005）挫1.59%收報37.1元，拖低大市，為最弱勢藍籌股。相反，石藥（1093）抽升5.4%收報13.86元。



重啟裁員滙控挫1.59%



科網股領漲，騰訊（700）以逾兩年高位收市，上升1.64%收報458元；美團（3690）微升0.06%收報172.5元。手遊股標青，禪遊（2660）高見1.13元創新高，收飆12.37%報1.09元。