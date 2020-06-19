內地研放寬外國策略投資門檻

商務部最新修訂草案還明確，進行戰略投資的外國投資者包括外國自然人，允許符合條件的外國自然人實施戰略投資。
草案亦取消外國投資者通過上市公司定向發行新股方式實施戰略投資的持股比例要求；將通過協議轉讓方式實施戰略投資的持股比例要求從10%降低至5%。
同時，修訂草案擬增加外國投資者的投資方式。
政府將向合資格永久居民派發一萬元，各行業部署大優惠，吸引市民消費。飲食業響頭炮，在市民最快下月初收錢後，多間大飲食集團逾千間食肆七月十五日起晚市提供七折，八月則有八折，不設最低消費。部份餐廳亦推出七折...
2020-06-19
白宮前任國家安全顧問博爾頓在即將出版的新書中揭露，總統特朗普去年與中國國家主席習近平進行高峰會時，要求中國向美國購買多些農產品，協助他在二○二○年大選年提高連任的希望。中國外交部強調，中方無意干涉美國...
2020-06-19
上周在美國亞特蘭大開槍殺死黑人布魯克斯的警員羅爾夫（Garrett Rolfe），周三被正式落案控以十一項罪名，包括謀殺，最重可被判死刑。事發時也在場的另一名警員布羅斯南（Devin Brosnan）...
2020-06-19
據《星島地產網》報道，二手再錄用家議價成交個案，美聯首席聯席區域經理陳鋒表示，元朗PARK YOHO Venezia第5B座低層C室，面積418方呎，一房間隔，望內園池景，原叫價600萬，議價後以59...
2020-06-19
美國就業情況較市場預期遜色，加上投資者擔憂第二波疫情爆發，美股周四早段受壓。杜指曾跌271點，見25848點或1.04%。本港時間11時多，美股表現較反覆。杜指跌幅顯著收窄；標普指數和納斯達克指數更分...
2020-06-19
熱刺 vs 曼聯 星期五8 今晚深夜3:15 now621、4K 611台直播 英超復賽後第一個整輪焦點，就是今晚熱刺主場對曼聯。主隊領隊摩連奴首循環倒戈造訪奧脫福已吃悶棍，加上紅魔又有新中...
2020-06-19
過去兩星期介紹到，「凝血因子」及新藥物「雙特異性單株抗體」，有效減少血友病患者關節肌肉出血及疼痛。80至90後的患者，只要定期注射藥物，已經可以過着跟正常人無異的生活。可是，不少患者，仍期待他朝可以病...
2020-06-19
一代性感女神朱茵自2012年下嫁黃貫中（Paul），並於同年誕下女兒「叉燒包」黃鶯後，她便淡出幕前專心相夫教女。至囡囡日漸長大，近年朱茵才復出主力北上發展，前年更罕有地一家三口齊上內地真人騷《想想辦法...
2020-06-19
政府向每一位合資格的永久居民派發一萬元，錢最快於七月八日之後落入市民手中，估計總共有七百億元的公帑回饋公眾，但這筆龐大的金錢，能否最終投入消費市場，達到政府原先設想的刺激本地經濟的目標，還看各行各業能否吸引市民開心消費。飲食業昨天打響頭炮，宣佈在七月和八月推出飲食大折扣，反映業界眾志成城，搶飲頭啖湯，其他行業不要執輸，應及早推出大優惠，合力營造開心消費的大氛圍。 飲食業是去年社會行動和今年新冠疫情的重災行業，業界今次反應迅速，聯合起來行動，吸引市民在政府派錢後「食餐好」，期望吸納港府向人人派出的一萬元，以收復過去逾一年來的生意損失。如果成功，既有助維持員工人手，也遏止業界高...
2020-06-19
受新冠肺炎疫情影響，自今年二月下旬便暫停所有賽馬的韓國，將由今日開始恢復跑馬。由今日起至周日一連三天，韓國首爾、釜山和濟洲的三個馬場，將合共舉行四十九場賽事。然而，根據韓國賽馬會新聞公布，復賽主要是因為停止賽事將近四個月以來，對業內人士生計有莫大影響，需要作出協助。 不過，馬場及場外投注站將不予開放，意味即只是舉行賽事，不設任何投注。另一方面，賽馬風氣熾熱的島國毛里裘斯，亦在本周六舉行今年馬季開鑼戰，較原定日期延遲三個月，不過以閉門形式進行。 馬場浮世繪
2020-06-19