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內地研放寬外國策略投資門檻

2020-06-19 列印
　　中國進一步開放金融市場，以吸引外資併購投資。商務部昨公佈，擬大幅降低外國投資者對上市公司戰略投資門檻，包括對非控股股東的外國投資者或其全資投資者的資產總額要求，由擁有1億美元資產或管理5億美元資產，分別降至5000萬美元和3億美元；將外國投資者的持股鎖定期由3年調整為12個月等。

　　商務部最新修訂草案還明確，進行戰略投資的外國投資者包括外國自然人，允許符合條件的外國自然人實施戰略投資。

  草案亦取消外國投資者通過上市公司定向發行新股方式實施戰略投資的持股比例要求；將通過協議轉讓方式實施戰略投資的持股比例要求從10%降低至5%。

　　同時，修訂草案擬增加外國投資者的投資方式。
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