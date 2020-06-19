莎莎全年轉蝕5.15億 來季銷售難樂觀

本港零售市道惡化，早前發盈警的本地化妝品零售龍頭莎莎國際（178）去年盈轉虧，蝕5.15億元，為18年來首次「見紅」，更是上市以來首次不派末期息。集團主席及行政總裁郭少明表示，首財季表現暫時仍不太理想，相信第二季銷售未會突飛猛進，料本港年內將會關不少於10間店舖，冀疫情盡快過去。



莎莎昨日公布，截至今年3月底止全年業績，錄得虧損5.15億元，去年則錄得溢利4.71億元；營業額57.17億元，按年大跌29.9%；期內不派息，去年則派末期息9仙。若撇除零售店舖資產減值撥備2.7億元及終止新加坡零售業務的虧損4080萬元，年內虧損為2億元。港澳零售及批發銷售額47.39億元，按年大跌33.2%；同店銷售大減33.8%，整體交易宗數下降26.3%，拖累港澳市場錄得虧損4.13億元。



放寬限聚令銷售見回升



郭少明表示，公司於2、3月銷售表現為最差，但隨著本港近期「限聚令」措施放寬，現時按月銷售已回升，但主要為本地客。他又稱，公司已申請政府的防疫抗疫基金，當中有30間店舖獲得資助，並已取得300萬元的津貼，另外公司亦有參加「保就業」計畫，但暫時仍未獲批。



郭少明透露，今年財年有37間店舖需要續約，料年內將會關不少於10間店舖，大部份為遊客區。另外，有6間店舖已續長約，平均租金減幅多於4成，旅客區的減幅更多，另有7間店舖已簽短期租約，為期約3至6個月，其平均租金減幅達到一半以上，而到目前為止，已有4間遊客區的店舖關閉，並料遊客區生意短期內難以復甦，認為遊客區的店舖減幅須達60%以上才較吸引。



內地市場方面，他指內地生意復甦較快，疫情爆發後已迅速關閉10間店，但將於短期內重開4至5間店，並看好中國市場的前景，年內將開設不少於10間的店舖。



