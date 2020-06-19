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金融街物業招股籌6.8億

2020-06-19 列印
　　本港疫情緩和，新股氣氛火熱，再有兩隻新股開招。主攻商業物業管理的金融街物業（1502）今日起招股，最高集資6.8億元，該公司執行董事、董事長及總經理孫傑表示，截至去年12月底，來自獨立第三方項目的在管面積佔33%至34%，未來將持續開拓更多非母企關聯項目，相信獨立第三方項目的佔比會持續提升。

  金融街物業全球發售9000萬股，招股價介乎7.16至7.56元，每手1000股，入場費7636.2元，預計7月6日掛牌。該公司招股文件顯示，擬把集資所得約60%用作尋求戰略收購及投資機遇，20%將用作發展增值類服務業務，10%用於信息技術、智能設施系統的建設和升級，其餘將用作營運資金和一般企業用途。

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