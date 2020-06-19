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港交所將推綠債資訊平台

2020-06-19 列印
　　港交所（388）擬設立亞洲首個可持續金融資訊平台，成立可持續及綠色交易所「STAGE」。綠色及可持續發展金融主管許淑嫺指，目前在港交所上市的可持續發展債券、綠色債券及社會責任債券共有44隻，而與ESG相關的交易所買賣產品（ETP）有2隻。

  STAGE首階段將建立一個資訊庫，涵蓋上述產品，符合相關國際標準的發行人將獲邀免費加入，料最快今年稍後推出。

         現時國際上可持續及綠色產品的標準不一，許淑嫺強調，STAGE屬於資訊樞紐，並非上市交易或清算平台，更重要是提供信息的透明度，因此STAGE現階段不排除任何特定的標準。

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