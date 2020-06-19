京東首掛僅升3.54% 頭槌飛帳面虧逾18萬

股民對中概股回流的熱情退減，昨日掛牌的京東（9618）雖成為新晉「凍資王」，但首日表現差強人意，更比暗盤遜色，全日以最高價239元開市，其後一直在234元左右徘徊，最終收報234元，較招股價升3.54%，若不計手續費及佣金，一手50股賺400元。



繼阿里巴巴（9988）及網易（9999）後，京東成為第三隻回流本港作第二上市的中概股。受新股市場氣氛熱烈、港元拆息處於低位等因素影響，京東認購熱度「後浪推前浪」，最終超購近178倍，凍結資金2807億元，成為今年的新晉「凍資王」。



雖然成為凍資冠軍，但中概股回流已不再是「新鮮事」，京東首日表現從升幅及每手盈利來看，均為三隻新股中最差。而是次招股，每張頂頭槌飛的認購申請涉及的資金達7.85億元，若以借九成孖展、孖展息率為2%計算，孖展天數為6天，認購一張頂頭槌飛所需要的利息接近25.8萬元。惟每張頂頭槌飛僅獲配176手京東股份，京東股價需要升至255.3元，頂頭槌飛才可賬面「打和」。但若以收市價234元計算，每張頂頭槌飛賬面僅獲利7.04萬元，因孖展息差而造成的虧損超過18萬元。



散戶每手賺400



銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興指，京東不是第一隻回流上市的中概股，而其本身在美股市場亦有交易，因此不會因為第二上市而令股價突然飆升，再加上昨日受地緣政治因素影響，大市波動，而未來亦有不少新股，令投資者的熱情不在京東身上，因此首日表現屬於正常水平。



另外，本輪大熱的兩隻醫療股份康基醫療（9997）以及海吉亞醫療（6078）均於昨日截孖展，部分證券商孖展額度更一早被「借爆」，於第三日沒有再借出孖展。本報綜合10家證券商，康基醫療最後一日孖展認購再有近100億元進賬，最終合共錄得957.85億元的孖展認購，超購逾305倍。



