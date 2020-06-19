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人民幣國際支付排名保六

2020-06-19 列印
　　人民幣國際支付4月下滑1位至第6名，5月就維持第6位排名。環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）發表報告表示，5月人民幣國際支付份額按月升0.13個百分點，至1.79%；月內人民幣支付金額按月下降3.4%，但同期全球支付價值則下降了10.32%。

　　5月，美元、歐羅及英鎊分別以40.88%、32.91%及6.75%的佔比位列國際支付的前三甲；日圓及瑞郎的份額分別為3.53%及1.88%，分列第四、第五。加元及澳元則排於人民幣之後，佔比分別為1.7%及1.46%。

　　另，人行表示，為維護半年末流動性平穩，昨日開展共計1200億元人民幣的逆回購操作。

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