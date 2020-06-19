東亞收緊按揭貸款優惠

東亞銀行（023）繼早前停止向新做按揭客戶提供存款掛鈎按揭貸款計畫後，將進一步向現有按揭客戶收緊該計畫的優惠。該行近日發信通知按揭客戶，由7月2日起，將修訂存款掛鈎按揭貸款的條款，客戶可享高息的存款上限，會在原先為未償還按揭貸款的50%之上，加設200萬元限額，以較低者為準。



所謂存款掛鈎按揭貸款計畫，即客戶所享有的存款息率與按揭息率一樣，因此計畫下的存息明顯較定期存款息率吸引。不過，該計畫掛鈎的存款均設上限。原本東亞所定的存款上限為未償還按揭貸款的50%，沒銀碼限制，但下月初起將增設以200萬元為限。東亞發言人表示，該行會因應市場情況，不時檢討旗下產品。



