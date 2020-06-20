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眾安銀行搶萬元客 最高獲12萬現金獎

2020-06-20 列印
　　政府向市民派1萬元的計劃，引發各銀行爭推優惠搶客，虛擬銀行則更為進取，眾安在線（6060）旗下的虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）出新招，現有客戶可參與高達12萬元的大抽獎；新客戶開戶及登記，則可獲現金300元。

　　眾安銀行公佈，新客戶於6月18日至7月14日期間，使用邀請碼「GET300」開戶及登記政府1萬元「現金發放計劃」，可獲贈300元，與已經完結的「唔要一萬，我要萬一」計劃相同，開戶名額於每日下午3時發放，惟該優惠數量有限。

新客開戶即送300元

　　另外，現有眾安銀行客戶於6月21日至8月31日期間，透過該行應用程式登記及領取1萬元，可參與抽獎，包括12萬元現金獎1名，以及1萬元現金獎5名，抽獎結果將於9月公佈。

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