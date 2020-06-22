中美緊張降溫 市場資金充裕 恒指本周闖二萬五關

上周中美「楊蓬會」後，傳中國擬加快採購美國農產品，刺激恒指上周五收升178點，報24643點，創七個交易日收市新高，全周累升342點。分析人士預計，市場資金充裕，新經濟股仍為市場關注焦點，恒指上周表現超乎預期，本周有望上試二萬五大關。



惟受美股上周五杜指跌逾200點影響，港股ADR比例指數跌274點，報24369點；夜期收報24422點，亦跌188點，較上周五收市價低水222點。



港股ADR夜期齊向下



光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，上周新經濟股升勢持續，恒指表現超乎預期，但夜期及ADR回落，預計本周在恒指在24000到25000點波動。但他認為突破25000點可能性不大，主因美國疫情反覆，而且聯儲局買債步伐有放緩跡象，或影響投資氣氛；內地早前公佈的工業、投資、消費三大經濟數據改善幅度均遜市場預期，人行放水力度亦較克制，短期對港股未必有大力推升作用。



他預計，新經濟股仍為市場關注焦點，持續看好該板塊；部份生物科技醫療股累積較多升幅，入手需要審慎。他又預計，下半年各地將加大基建投資力度，以促進經濟復甦，料基建板塊可望回升。《港區國安法》草案主要內容於上周六公佈，溫傑認為，市場早前已消化相關消息，料本土因素短期對恒指影響不大，但需留意後續美國會否針對內地及香港，採取更多制裁措施。



天宸康合資產管理投資總監潘鐵珊亦認為，熱錢流入帶動市場氣氛轉好，本周恒指可上試25000點，新經濟板塊雖然持續受追捧，但騰訊（700）、京東（9618）及美團（3690）估值已至一定高位，料未來或有小幅回調。他認為，現時可陸續關注一些表現較落後的傳統股份，預料疫情全面受控，各國開放關口及港口後，傳統股份將有明顯反彈。



專家料新經濟股或回調



人行今日（周一）將公佈六月LPR（貸款市場報價利率）報價，市場預期LPR或會下調，周四適逢端午佳節，港股、A股齊齊休市。環球經濟方面，復甦前景仍未見明朗，數個歐美國家本周公佈6月採購經理指數（PMI），國際貨幣基金組織（IMF）亦將發佈最新《世界經濟展望》報告，早前IMF已預告，將進一步下調今年全球經濟預測。