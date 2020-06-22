「還息不還本」申請多 東亞批出200億企貸

東亞銀行（023）自2月至5月向企業客戶推出多項紓困措施，總經理兼企業銀行主管徐振文表示，至今接獲的申請個案中，已完成審批共1600宗，涉及貸款金額200億元，其中預先批核還息不還本申請最多，佔1500宗。他又指，若現時形勢持續，料全年該行企業銀行貸款僅單位數增長，但該部門會逆市增聘人手。



徐振文表示，在上述獲批的1600宗申請個案中，涉及企業客戶數目為現有5000個有貸款在身的企業客戶三分之一。當中最多客戶申請預先批核還息不還本安排，並以大企業申請居多，百分百特惠貸款計劃則以中小企申請為主。該行正在處理的百分百特惠貸款申請宗數約1400至1500宗，涉及貸款13億元；已完成處理的申請個案則逾400宗，涉及貸款7億元。



隨著疫情緩和，他指，飲食、出口等個別行業稍見好轉，但難言最壞情況已過。他指，推出紓困措施旨在令受疫情重創行業得到喘息空間，盡救企業，至於申請還息不還本的企業，能否在6個月後續獲延期多6個月這項安排，便視乎其基調，「若過去6個月連息都還唔到，就好難再獲批」。



他說，上半年貸款需求緩慢，估計貸款市場增長僅單位數；下半年貸款表現，主要視乎會否出現第二波疫情，以及中美貿易戰的惡化程度，如疫情好轉、有疫苗面世，相信貸款需求會回升。但假如現時形勢持續，則料東亞企業銀行今年貸款增長只為單位數。



擬逆市增聘人手



對於《港區國安法》及美國或制裁香港影響，他回應時說：「希望經濟有穩定環境，如法例能為香港提供穩定的營商環境，相信業務會慢慢恢復」。他又透露，該部門逆市增加人手，下半年會繼續增聘產品銷售人員。由於去年已增50至60人，故今年集中增聘產品銷售人員10至20人。