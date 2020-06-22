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市場反對放寬公司秘書門檻

2020-06-22 列印
　　港交所擬修訂《上市規則》諮詢文件中，涉及上市公司聘請公司秘書的資歷要求，曾惹市場爭議，諮詢期早於去年九月底結束，但至今仍未公佈結果。香港特許秘書公會主席Gill Meller表示，公司秘書是機構核心，擬委任人選「有合資格人士協助不超過三年」不一定能勝任，交易所應根據委任人選資格經驗，如是否在海外具有同等資歷等，視乎情況考慮豁免，而非簡單「編納成規」。

公會：應視乎情況豁免

　　Gill Meller指出，公會問卷調查顯示，高達96%會員強烈反對放寬公司秘書資格要求。對於早前市場猜測，由於持份者強烈反對，該項改革建議難以在短期內推行，她認為，交易所早已習慣在諮詢期間，應對市場不同持份者聲音，不排除是新冠肺炎疫情，令今年大部份事件進程受阻。

　　公司秘書代表公司與監管機構溝通，Gill Meller坦言，「香港及世界各地正加大監管力度，這已成一種全球趨勢。」故此對公司秘書挑戰更大，需要不斷跟進監管部門出台的最新規定。
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