兩日新染疫人數達三萬 油價續漲 杜指倒升153點

美國各州重啟經濟後，近日新型肺炎新增確診病例數目再度攀升，拖累美股開市後曾一度下跌近200點，及後逐步回升。杜指早段報25991點，升120點；標普500指數報3113點，升16點；納指報10024點，升78點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26024點，升153點；納斯達克指數收報10056點，升110點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見36.71港元，較香港收市價升0.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見482.64港元，較香港收市價升8.44港元。



根據美國約翰霍普金斯大學數據，於上周五及周六僅兩天，美國的新增病例便增加3萬人。



紐約市第二階段經濟重啟



不過，紐約州感染人數則呈下降趨勢，根據紐約州長科莫（Andrew Cuomo）昨天的聲明表示，在周六進行的全州新冠病毒檢測中，呈現陽性的比率只有不到1%。紐約市將於今天開啟第二階段的經濟重啟計劃，戶外餐廳及髮廊將恢復營業。



另外，紐約期油升幅擴大，周一尾段升超過2%。於紐約商品交易所，七月份期油接近收市報每桶40.62美元，升0.87美元，升幅2.19%。



世衞警告，上周四全球通報的新增確診為15萬宗，是疫情爆發迄今為止單日最高紀錄，幾乎一半確診數來自美洲，大量病例來自南亞和中東地區。



英國首相約翰遜預計，於當地時間周二，宣佈新的新冠疫情防控措施，決定包括酒吧、餐館、旅館和理髮店，是否可以從7月4日起在英國重新開業，以及是否放寬2公尺的社交距離限制。



港交所破頂報311.6元



市場憂慮經濟復甦受阻，港股昨早低開115點曾發力收復失地，惟午後反彈乏力，最多低見24391點，收市跌132點，報24511。



港交所昨收市報311.6元，升3.7%，為表現最佳藍籌，並升破2015年港股通引發的「大時代」頂，創歷史新高。中金報告指，港股六月日均成交額達1270億元，高於今年以來平均1170億元，主要由中概股回流步伐快過預期，港交所亦將陸續推出新交易產品，評其「跑贏大市」，目標價343元。騰訊續獲資金追捧，因端午節關係本周僅昨天開放的「北水」大手掃貨，騰訊獲16.8億元淨流入，排首位，昨日收漲3%報474.2元，距離2018年1月的歷史新高僅差0.4元。然而，昨日藍籌股44隻下跌，銀娛（27）插3.7%報52.35元，為最差藍籌。



京華山一國際研究部主管彭偉新指出，市場前景不明，令恒指走勢偏弱，目前受制100天線24800水平阻力，下方20天線約24200水平不容有失，否則有大跌風險。