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日擬推優惠拉攏港金融專才

2020-06-23 列印
　　《金融時報》昨引述消息人士報道，日本正值中央推行港區國安法之機，吸引在港跨國金融機構到東京成立辦事處。日本考慮加緊向在港的資產管理、基金公司、銀行家等，提供簽證、稅務諮詢及免費辦公空間等便利。

　　報道指，市場憂慮港區國安法的推行帶來改變，對沖基金等金融機構或會撤出香港。日本多年來一直有意讓東京與香港爭奪亞洲金融中心的地位，因此視此時為難得奪位契機。日本政府這幾個月來已抓緊機會，派代表向在港金融機構游說，將其公司遷至東京，主要目標是有大約10億美元管理資產規模的公司。不過，報道亦引述日本前內閣大臣Satsuki Katayama稱，日本的稅率較高，且就業體系不同，是機構遷往日本的主要阻力。
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