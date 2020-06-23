大股東增持倡放寬 利跌市穩定股價

環球股市震盪持續數月，香港上市公司商會主席黃桂林建議，香港金融機構應防患於未然，可考慮暫緩針對上市公司大股東，一年內可自由增購該公司股份2%的限制，令大股東可在公司股價下跌時入市，以穩定公司股價，以及維護香港金融市場的穩定，但需要設置禁售期等其他限制相輔。



根據《收購守則》，現時上市公司持股比例介乎30%至50%的股東，若在任何12個月內增購該公司股份佔比逾2%，則會觸發強制全面要約，即必須提出買入該公司其餘所有股份。



黃桂林指，經濟危機來臨時，政府財力未必足夠救市，而香港上市公司的大股東，很多是扎根香港的家族，因此其增持能夠反映對香港的信心，亦有助市場提升對香港的信心。他建議政府應預先籌謀，暫緩2%的自由增購權限制，持續時間至少9至12個月，令大股東不論因增持，或公司回購股份註銷而導致持股比例超過2%，都不必提出全面收購，待危機穩定後，再重新引入2%的自由增購權限制。



推禁售期限制



為避免公司大股東利用暫緩限制，將股份在短時間內進行交易獲利，黃桂林認為，監管機構可考慮在實行暫緩限制的同時，推出禁售期限制，如規定大股東在買入股票後必須持有至少6至12個月，其間亦不可買賣相應股票的期權，甚至可以收緊現有的披露要求等。



除此以外，對於流動性較少的股票而言，若大股東不斷「吸貨」市場流動性或會進一步收窄，令股價有更容易波動的風險，黃桂林指，港交所目前對公司股票的流動性有限制，公眾持股量不能低於25%，若大股東展開收購，小股東或要自己決定，是否繼續持有相應股份。但他並不贊成僅對部分大公司進行該收購限制的豁免，因申請程序繁瑣，僅針對個別大公司，未必能夠發揮整個香港市場的「民間」力量。



