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國泰君安違規被罰2520萬

2020-06-23 列印
　　證監會昨日譴責國泰君安並處以2520萬元罰款，因該公司曾干犯多項內部監控缺失及違規事項，當中涉及打擊洗錢、處理第三者資金轉帳和配售活動、偵測虛售交易及延遲滙報。

        其中，證監調查發現，國泰君安於2014年3月至2015年3月期間，為客戶處理約1.6萬筆合共約375億元的第三者存款或提款時，沒有採取合理措施，確保設有合適的保障，以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險。

　　在配售活動方面，證監指，國泰君安於2015年12月至2016年1月期間，擔任一家香港上市公司的全球發售配售代理時，沒有在有懷疑的理據時作出適當的查詢。

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