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特惠貸款逾2100宗倍升 涉61億

2020-06-23 列印
　　按證保險公司推出支援中小企渡難關的八、九成信貸擔保產品優化措施，以及百分百擔保特惠貸款計畫反應理想。金管局總裁余偉文昨表示，首五個月八、九成擔保產品合共批出的申請宗數按年大升近1倍，至逾2100宗，涉及金額逾61億元；而特惠貸款推出至今，按保公司從銀行收到約 8600宗申請，涉款約160億元。對於特殊的申請情況，該公司亦會靈活處理，如以支薪紀錄代替強積金供款證明等。

　　余偉文在《匯思》撰文指，過去數周本港疫情稍為緩和，經濟活動逐步重啟，惟經濟復甦需時，很多中小企仍處水深火熱之中，故續需向中小企提供支援。因應疫情，按保公司在其「中小企融資擔保計畫」下，推出多項支援企業的優化措施。

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