康基醫療擬13.88元 招股上限定價

近期成為吸金大熱門的醫療新股，普遍均以上限定價，外電引述消息指，主營微創手術醫療器械的康基醫療（9997）亦擬以招股上限13.88元定價，該公司未行使超額配股權前，全球發售合共2.25億股，集資31.29億元。



力天影業（9958）昨日首掛，卻遇上跌市，該股開市已破底，低開6.25%，其後短暫回調仍未突破招股價2.56元，隨即急速下滑，最終以全日低位1.59元收市，較招股價跌37.89%，若不計手續費及佣金，每手1000股虧損970元。



再有中概股回流上市消息，據內媒報道指，在納斯達克交易所上市的中概股萬國數據，正計劃回流至本港作第二上市，並計劃集資約10億美元（折合約78億元），目前正在與投行就潛在的交易進行磋商，惟交易的時間以及集資規模仍有變數。萬國數據為內地數據中心解決方案供應商，主要專注於互聯網及雲計算、金融服務以及大型企業三個垂直領域，目前其合共服務國內近640家大中型企業，包括國內大型互聯網巨頭及主要雲服務供應商。



祖龍娛樂今起路演



此外，騰訊（700）為第三大股東的內地移動遊戲開發商祖龍娛樂，今日起進行投資者路演，據悉該公司計劃於未來數周內招股，計劃集資1億至2億美元（折合約7.8億至15.6億港元），保薦人為中金。



祖龍娛樂主要開發移動遊戲，目前有14款移動遊戲，發佈逾60個地區版本，包括推出《龍族幻想》、《夢幻誅仙》等手機遊戲，根據自研遊戲於內地產生總流水計量，祖龍娛樂去年在中國移動遊戲開發商中排名第五。











