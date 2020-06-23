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永明儲蓄險佔新保單一半

2020-06-23 列印
　　永明金融首席產品總監李玉麒昨表示，近年儲蓄保險產品大賣，今年首5個月該類產品佔了永明整體新造保單生意50%。該公司計劃7月將再推一隻針對大眾客戶的新儲蓄保險產品。

　　李玉麒指，永明繼去年推出優月儲蓄計劃後，於今年2月再推一個優化版，即在原來2年保費繳付期以外，新增5年及10年繳付期，計劃每年保證回報2.3%，7年保證回本，以30年計，2、5及10年繳付期的預期內部回報率依次為5%、4.5%及4.2%。保障年期最長120年，最低入場門檻2萬美元。

　　首季永明整體新造保單保費錄得正增長，其中有四分一來自可扣稅延期年金，但她指，隨著截至今年3月底的課稅年度過去，可扣稅年金於3、4月的銷情見回落。至於自願醫保新單保費首季按年翻倍。

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