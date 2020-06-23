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金界柬賭場四月停運

2020-06-23 列印
　　疫情下賭企受到重創，金界控股（3918）昨公佈，建議發行美元票據，所得款項淨額用於2021年到期時或之前贖回部分或全部未償還的2021年票據，以及一般企業用途；預計票據發行後，其流動資金可支持公司約18個月的營運等開支。

　　金界指出，已遵照柬埔寨政府的指令，旗下賭場自4月1日起暫停營業，直至另行通知。

　　金界預計，將繼續採取一系列措施，以減少現金支出，包括縮減酒店及餐飲業務、自4月起限制現場員工人數及削減僱員薪酬等，預計每月的推算營運成本將為390萬美元。

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