中環IFC外望——滙豐推中小企遙距開戶

滙豐推出香港首個中小企遙距開戶方案，讓中小企客戶可在線上進行整個開戶申請流程，毋須提交實體文件及簽名，亦毋須進行面對面或視像會議，最快2日完成開戶，較傳統開戶一般所需2周時間大為縮短。



中小企可於「商業戶口網上申請中心」及Business Express手機App遙距申請開立商業綜合戶口，過程只需在線上建立個人資料、上載所需文件的數碼副本等幾個步驟，中小企更可即時獲取戶口號碼。線上申請程序需時約1小時，連同該行進行盡職審查，整個流程需時2天來完成開戶。開戶費用為1400元。



滙豐香港工商金融中小企業主管陳慶耀表示，該行較早前就遙距開戶邀請了幾家中小企進行測試，測試過程順利。現階段遙距開戶只提供予成立少於3年、架構較簡單的香港企業，未來該行有意將該服務擴展至業務架構較複雜、甚至海外營運的公司。



他指出，該行每月新開戶的中小企客戶中，有八成屬成立不足3年的企業，成立不足1年企業則佔七成，故新推的遙距開戶服務的目標對象亦為這批中小企。該行成立了專隊，處理遙距開戶申請，並會致電已提交申請的中小企，以了解其業務狀況。







中銀萬元現金申請增七成



中銀香港公佈，經電子渠道及分行登記現金發放計劃的累計客戶總數，較昨天增加約70%，當中逾80%透過電子渠道辦理。



在7月4日或之前成功透過中銀香港登記的客戶，可參加「全城『萬』歲」首輪大抽獎，有機會獨得價值10萬元的購物禮券。如在首輪抽獎中未能中獎的客戶，將自動進入餘下三輪抽獎，有機會贏取價值1萬元至5萬元的購物禮券。



由即日起至8月31日，全新客戶以中銀香港手機應用程式開戶，並成功透過該行登記及收取「現金發放計劃」1萬元，即可享高達1000元定期利息優惠。



高瞻