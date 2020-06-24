納瓦羅批斷章取義 杜指升131點 中美貿協無損 納指再創新高

美國白宮貿易顧問納瓦羅指中美貿易協議已經「告吹」，消息觸發杜指期貨曾瀉逾400點，隨後他與美國總統特朗普分別澄清有關說法被誤解，特朗普更稱兩國貿易協議「完好無缺」，投資者緩解對貿易協議破裂的擔憂，帶動美股上漲，其中納指更曾創歷史新高。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26156點，升131點；納斯達克指數收報10131點，升74點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見54.65港元，較香港收市價跌0.52港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見496.32港元，較香港收市價跌1.08港元。



市場憂慮降溫



美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周一表示，中美貿易協議「已結束」後，美國總統特朗普反駁稱，中美貿易協議仍完好無損，納瓦羅也發佈聲明回應稱媒體斷章取義。



納瓦羅在訪問中稱，今年一月中美代表在華盛頓簽署首階段貿易協議，但北京早於兩個月前已知悉新冠肺炎疫情，但仍准許數以十萬計人赴美「傳播病毒」，他批評中國的做法，有如二戰時的日本，一邊和美國和談，一邊卻準備偷襲珍珠港，他回答記者提問時稱中美貿易協議已結束。其後納瓦羅發聲明批評傳媒斷章取義，訪問所指的「結束」，是指對中方欠缺信任。



全球新型肺炎新增確診病例持續增加，市場對經濟復甦產生疑問。根據約翰霍普金斯大學數據顯示，繼上周五和周六雙雙新增3萬宗病例後，美國又在周日新增3.6萬宗確診個案，成為僅次於巴西外新增確診數目最多的國家。



美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）表示，新冠病毒並沒有「放暑假」，主要是佛羅里達州、德州和亞利桑那州等氣候溫暖地區病例仍持續激增，認為天氣沒有帶來任何重大影響。



經濟數據佳歐股齊升



另一方面，歐洲經濟數據理想，外圍股市昨晚全面向好。歐羅區六月份製造業採購經理指數（PMI）初值為46.9，高於預期的44.5。當中法國的製造業PMI更高達52.1，不但重回擴張水平，並且遠高於預期的46，更創下2018年9月以來的高位。英、法股市中段均升逾1%，德國股市更升逾2%。