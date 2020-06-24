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謝瑞麟全年蝕近九千萬

2020-06-24 列印
　　本地零售業繼續吹冷風，早前發盈警的謝瑞麟（417）公佈全年業績由盈轉虧，蝕8967萬元；期內不派末期息，去年同期則派5.6仙。該公司主席及行政總裁謝邱安儀表示，本港四月受疫情影響較大，隨著「限聚令」等措施放寬，五月情況緩和，生意有輕微改善，但相信整體零售市道要回復正常仍較為漫長。

　　謝瑞麟公佈，截至今年3月底止全年蝕8967萬元，去年同期則賺5416萬元；營業額29.14億元，按年下跌28.3%。其中港澳營業額8.48億元，按年大跌44.6%，同店銷售下跌41.6%；內地業務營業額則為19.9億元，按年減少20.8%，同店銷售跌21.3%。
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