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港股反覆高收396點 騰訊破頂升市功臣

2020-06-24 列印
■恒指昨日升穿100天線，並以全日高位收市，報24907點，抽升396點。
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　　美國白宮貿易顧問納瓦羅曾指中美貿協已經「告吹」，拖累港股曾跌逾300點，其後他與美國總統特朗普分別澄清有關說法被誤解，大市掉頭回升。股王騰訊（700）突破歷史高位領升，高見498.6元，帶動恒指升穿100天線（24757），並以全日高位收市，報24907點，抽升396點。

　　騰訊為昨日升市功臣，為最強勢藍籌股，一度高見498.6元，收漲4.89%，報497.4元，獨力推高恒指129點，成交金額153億元，佔港股總成交近一成三。

　　其他藍籌股方面，港交所（388）亦以歷史新高收市，上升2.7%，收報320元，貢獻大市30點升幅；中生製藥（1177）亦破頂，高見15.02元，收升3.75%，報14.96元；友邦（1299）升2.46%，收報74.9元；滙控（005）走高2.04%，收報37.45元。但領展（823）跑輸一眾藍籌股，收降1.39%，報64元。

　　多隻科網股愈戰愈勇，阿里巴巴（9988）漲3.29%，收報220元；京東（9618）微升0.88%，收報230元；網易（9999）走高2.55%，收報132.6元；小米（1810）揚1.27%，收報12.72元；美團（3690）破頂，上漲3.7%，收報176.8元；微盟（2013）漲4.17%，收報9元。

科網股愈戰愈勇

　　瑞信表示，中美關係惡化程度有限，而且預料本港市民也將港府所派發的一萬元現金投入市場，相信未來三個月恒指可望升穿25000點。該行給予恒指未來3至6個月目標26000點，未來12個月目標則為26500點。此外，該行看好港股中的新經濟行業，當中包括科技板塊及醫療健康板塊等。

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