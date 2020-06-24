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疫情礙需求 王氏業績料受挫

2020-06-24 列印
　　王氏港建（532）主席王忠桐昨天表示，受疫情影響，公司年初生產受阻，加上客戶需求下跌，或影響業績。墨西哥廠房正建設中，盼疫情過後能馬上投入生產。

　　另外，他對國安法表示支持，期望立法可保障一國兩制穩定發展，維護營商環境。

　　受疫情影響，公司年初生產停頓。由於人手及材料不足，工廠復工後運作受限。經濟環境嚴峻，王忠桐對明年歐美定單不感樂觀，但日本業務則未受太大影響。由於客戶對下單有所保留，加上疫情妨礙技術交流，使新產品研發進度受阻。整體而言，他相信業務將受影響至明年初。

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