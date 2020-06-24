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英皇集團轉盈為虧

2020-06-24 列印
　　英皇集團旗下英皇國際（163）及英皇娛樂（296）全年業績均倒退，其中英皇國際盈轉虧，而英皇娛樂亦少賺28.18%。英皇國際截至今年3月底止，全年虧蝕36.44億元，而去年同期則賺31.36億元；末期息削逾四成至0.035元。

        期內，英皇國際收入按年下跌45.65%，至23.65億元。其中，租金收入跌近一成，至10.07億元。公司預計，艱難的業務環境將持續一段時間，但仍對本地住宅物業市場的長期發展，持謹慎樂觀態度。

        此外，英皇娛樂截至今年3月底止，全年純利跌28.18%，至2.63億元。期內，收入較上年同期跌17.24%，至11.43億元。

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