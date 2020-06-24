兩新股登場今招股 海普瑞10403元入場

港股升勢再現，投資氣氛轉好，再有兩隻新股登場，其中來自熱門醫療板塊的海普瑞藥業（9989）今日起招股，入場費10403.8元，該公司執行董事兼副總經理李坦表示，海普瑞未來十年目標，是將其依諾肝素製劑，打造成為抗凝血領域「金標準」藥物的全球取代者。



海普瑞全球發售2.2億股，招股價18.4至20.6元，每手500股，入場費10403.8元，預計下周二（30日）截止招股，7月8日掛牌。是次招股合共引入五名基石投資者，當中包括OrbiMed Funds、AVICT、歐萬達基金、私募基金3W以及安瀾資本，合共認購1.1億美元，佔集資額約兩成，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。



弘陽服務每手4343元



內地新一輪藥品集中採購清單審核即將開始，該公司目前主要產品依諾肝素製劑，在中國市場中佔有率達10.9%，2019年總市場規模為3.08億美元，海普瑞董事長兼執行董事李鋰表示，集中採購主要靠質量及成本取勝，有信心產品會率先獲得通過，若通過能夠減少大量推銷開支，實際淨利潤將明顯上升。



另外，弘陽地產（1996）大股東曾煥沙旗下物管公司弘陽服務（1971），亦於今日起同時招股，最高集資4.3億元。弘陽服務引入恒基地產（012）聯席主席李家傑作為基石投資者，其認購7800萬元股份。



該集團執行總裁楊光表示，李家傑與公司早有淵源，李家傑亦看好弘陽服務前景，亦期待相方未來有更多合作機會。該公司全球發售1億新股，招股價3.3至4.3元，每手1000股，入場費約4343元，預計下周二（30日）截止招股，7月7日掛牌，農銀國際為獨家保薦人。



另外，根據銷售文件顯示，未有營收的生物科技公司永泰生物計劃下周一（29日）招股，全球發售1億股，招股價介乎10.5至11元，最高集資11億元。



