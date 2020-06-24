滙豐重組着眼港外地區

未見資本明顯流出
欣格雷表示，現時外部環境充滿挑戰，雖香港已略有復原，消費活動增加，但料下半年挑戰性將繼續。市場繼續擔憂「港區國安法」，被問及是否出現走資現象，他就稱，未見明顯資本流出；雖有客戶兌換外幣，但該情況並未持續；該行亦未見客戶信用卡還款方面有明顯異常。滙豐早前將零售銀行及財富管理和環球私人銀行，合併成財富管理及個人銀行業務，欣格雷表示，部門進展良好，相信此舉可帶來更多機遇。
投資方面，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，有見投資者對美國股票市場感興趣，亦有見客戶投資於債券等資產；由於不同地區的市場受疫情及防疫措施的衝擊有異，料投資者將繼續尋求多元化投資。
另外，滙豐一項關於香港銀行用戶理財情況的調查顯示，受訪者普遍自覺為未來儲蓄，但欠缺整體、清晰及長遠的財富管理，未能把握機會增加回報。本港受訪者平均每月儲蓄7400元，約佔收入的29%；約60%的受訪者表示有足夠儲備，可以應付未來6個月的基本生活開支。但少於一半的受訪者能善用投資產品增加財富，逾3成的受訪者對選擇合適的投資產品缺乏信心。
調查又指，受訪者的每月平均基本開支近1.4萬元，約佔收入的53%。新冠肺炎疫情持續，本港經濟亦承受下行壓力，55%的受訪者表示，於過去6個月在財務方面有憂慮，主要擔心意外支出及收入減少等。