滙豐重組着眼港外地區

滙豐早前發內部信件，計劃重啟重組計劃，擬全球裁員3.5萬人。滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）昨表示，這屬整個集團的業務重組，以尋求提升效率，但計劃主要著眼於香港以外的地區。對於市場關注港區國安法的影響，他指出，未見明顯有資本流出，雖有客兌外幣，但情況未有持續。



未見資本明顯流出



欣格雷表示，現時外部環境充滿挑戰，雖香港已略有復原，消費活動增加，但料下半年挑戰性將繼續。市場繼續擔憂「港區國安法」，被問及是否出現走資現象，他就稱，未見明顯資本流出；雖有客戶兌換外幣，但該情況並未持續；該行亦未見客戶信用卡還款方面有明顯異常。滙豐早前將零售銀行及財富管理和環球私人銀行，合併成財富管理及個人銀行業務，欣格雷表示，部門進展良好，相信此舉可帶來更多機遇。



投資方面，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，有見投資者對美國股票市場感興趣，亦有見客戶投資於債券等資產；由於不同地區的市場受疫情及防疫措施的衝擊有異，料投資者將繼續尋求多元化投資。



另外，滙豐一項關於香港銀行用戶理財情況的調查顯示，受訪者普遍自覺為未來儲蓄，但欠缺整體、清晰及長遠的財富管理，未能把握機會增加回報。本港受訪者平均每月儲蓄7400元，約佔收入的29%；約60%的受訪者表示有足夠儲備，可以應付未來6個月的基本生活開支。但少於一半的受訪者能善用投資產品增加財富，逾3成的受訪者對選擇合適的投資產品缺乏信心。



調查又指，受訪者的每月平均基本開支近1.4萬元，約佔收入的53%。新冠肺炎疫情持續，本港經濟亦承受下行壓力，55%的受訪者表示，於過去6個月在財務方面有憂慮，主要擔心意外支出及收入減少等。



