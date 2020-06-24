  • 2020年6月24日 星期三
  • 29º
  • 79%
熱門： 健康碼竹篙灣德貞沙田衝突修例風波

日報新聞 > 財經

安永：未見中概股急回流上市

2020-06-24 列印
　　中概股回流成為近期新股市場關注熱點，安永亞太區上市服務主管合夥人及華南區主管合夥人蔡偉榮昨認為，現時未見很多中概股急忙趕着「回流上市」，因並非每家企業都擔心法例改變會對其造成影響，第二上市反而令企業受到更多的監管限制，而在美股市場仍有發債等其他吸納資金的渠道，因此現時仍未及2013年的中概股私有化退市潮「犀利」。

港再融資能力強

　　內地改革創業板試行註冊制，允許符合條件的VIE結構企業及紅籌企業在創業板上市，蔡偉榮指，現時本港市場的再融資能力仍然強大，對企業而言更易籌集流通貨幣，有助海外收購，因此相信未來幾年香港仍是大型公司上市及中概股回流上市非常重要的考慮之一。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd