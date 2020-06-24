中環IFC外望——長江黑色素瘤疫苗 獲美批快速資格

大眾一向「聞癌色變」，黑色素瘤更有「癌中之王」之稱，全球每年有逾12萬宗黑色素瘤新確診個案，針對黑色素瘤治療的市場價值超過10億美元。



本港首富李嘉誠早有遠見，看好醫藥研發行業前景，其旗下的長江生命科技（775）近年更「瞄準」腫瘤及難以治瘉的疾病進行醫藥研究，攻克黑色素瘤即為重點業務之一。長江生命科技日昨公佈，其美國全資附屬公司研究的黑色素瘤候選疫苗的「快速通道」資格認定申請，已獲得美國食品及藥物管理局批准。



這個快速通道相當於「加速器」，主要是為了促進治療嚴重或危及生命情況的藥物開發，加快該等藥物審查，以應付仍未滿足的醫療需求。



取得該資格認定後，集團則可分階段提交新藥推售申請，以及在達至相關條件後，符合優先審評及加速批准資格。長江生命科技主席李澤鉅上月出席AGM時則表示，不排除未來會將黑色素瘤疫苗項目分拆上市的可能性，但暫時還不是公司首要重點。



羅奇再警告美元將大跌



大摩前首席經濟學家、耶魯大學資深研究員羅奇（Stephen Roach）預測，美元大幅貶值情況可能於不久後會發生，而非遠期事件。



羅奇幾周來一直警告美元將出現史詩級大跌，有可能標誌美元作為儲備貨幣的霸主地位終結，這將波及全球金融市場。他周一接受外電採訪時重申，確認這會更早發生。



他指出，在快速推出史無前例的財政和貨幣政策應對舉措後，美國聯儲局的資產負債表規模，已從今年初的4萬億美元膨脹到逾7.2萬億美元，這些急速變化的例子，意味外匯市場可能也發生同樣快速改變。預計美元兌其他主要貨幣很快會貶值35%，因美國赤字上升而儲蓄不斷下降。這樣大規模轉向財政刺激政策，將會給國民儲蓄率和經常項目赤字造成衝擊。



高瞻