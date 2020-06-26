銀行股漲升支持大市 美股好淡爭持 杜指升299點

美國股市周四好淡爭持，美國新申領失業救濟數據比預期為差，加上美國部分州份據報疫情反彈，杜指早段曾挫236點，惟銀行股漲升則令大市得支持，杜指其後更曾倒升143點。納指和標指亦表現反覆，本時間約12時半，兩項指數分別升37點和2.55點。



美國截至6月20日當周新申領失業金人數為148萬人，高於預期的130萬人，但為連續第十二周回落。美國第一季度實際本地生產總值年化季率終值為-5%，跟市場預期相符。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25745點，升299點；納斯達克指數收報10017點，升107點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見37.19港元，較香港收市價升0.19港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見483.65港元，較香港收市價跌7.15港元。



歐洲股市亦窄幅上落，德國及法國股市中段曾升0.8%和1.1%，英股0.4%。



陷入假帳醜聞的德國支付公司Wirecard宣佈將申請啟動破產程序，股價再勁跌近七成至3.55歐羅。該公司在資產負債表上約19億歐羅的現金不知所終，而遭核數師質疑帳目。



港股料步入調整



港股周四休市，恒指周三衝高回軟，在兩萬五關再度失蹄，收報24781點。證券界分析指出，隨著大型科網股回氣，今天港股續缺「北水」並踏入轉倉高峰期下，投資態度難免審慎，料股價將步入調整，或於24400水平覓支持。近日一度衝破500元大關的騰訊（700）高位沽壓巨大，美國預託證（ADR）昨晚跌穿490元水平，報488.06元，較港股假前收市490.8元跌2.74元。



光大新鴻基證券策略師伍禮賢指出，近日港股急漲主要由騰訊（700）、港交所（388）等重磅股帶動，反映新經濟股及科網股備受追捧，刺激交投暢旺，惟升勢已過急，或會拖累恒指短期內步入調整，料24200至24500尋找支持。