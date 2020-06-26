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滙豐傳逆市再加按息

2020-06-26 列印
        資金湧入本港，銀行體系「水浸」，香港銀行同業拆息（HIBOR）整體亦趨低，但銀行按揭息率就有掉頭向上的態勢。市傳滙豐銀行將逆市上調新做按揭利率，600萬以下貸款額的按息增加0.1厘，至H+1.5厘，為5月底以來再度加按息；現金回贈就由0.5%降至0.2%。滙豐指，會定期檢視並根據市場情況調整按息等。

        據悉，滙豐將於端午節後調整銀行按揭利率，100萬至600萬元貸款額的新做按揭利率，上調至H+1.5厘，現金回贈削至0.2%；600萬元以上貸款額的按息升至H+1.45厘，加息幅度0.05厘至0.15厘不等，現金回贈變為0.5%至0.8%。轉按方面，1000萬元以上的按息為H+1.5厘，現金回贈0.2%。封頂息率仍維持為最優惠利率（P）減2.5厘，即實際利率上限為2.5厘。
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