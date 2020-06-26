新股仍熱內房分拆接棒六公司趕半年結申上市

本港新股集資「大年」，即將進入下半年，隨着近期市場氣氛回穩，再有6隻新股趕在上半年完結前遞交上市申請。當中，房地產分拆潮仍在持續，雅居樂（3383）以及合景泰富（1813）先後宣佈，將分拆其綠色生態服務以及物管服務公司在港上市，並已遞交上市申請表。



雅居樂旗下的綠色生態人居服務商雅居樂雅城日前遞交A1申請，該公司主要向地產開發商、政府機構等客戶提供包括園林景觀設計建造、生態改善工程等綠色生態人居服務，同時亦為開發商及個人業主提供智能裝飾家居服務。



雅居樂雅城去年全年收入達50.93億元（人民幣，下同），按年上升45.13%，當中78.9%的收入來自母企雅居樂集團及關聯方。



合景悠活管理136物業



合景泰富（1813）亦宣佈分拆旗下物管服務供應商合景悠活，截至去年底，合景悠活共管理106個住宅物業及30個商業物業，在管總建築面積分別為1830萬平方米及330萬平方米，去年總收入為3.82億元，按年上升33.1%。



於深交所上市的榮盛發展亦分拆旗下物管公司榮萬家生活服務，向港交所遞交A1申請，該公司截至去年底合共管理251個物管項目，在管總面積達4840萬平方米，而訂約管理物管項目達351個，總合約建築面積為7560平方米，去年全年收入達12.51億元，按年上升42.29%，華泰國際為獨家保薦人。



另外，大數據短視頻營銷解決方案供應商netjoy+亦遞交上市申請，該公司主要為廣告主及代理商提供線上營銷解決方案，並在自有平台提供廣告位而產生收入，受益於內地短視頻興起，公司去年全年收入按年上升95%至23.13億元，海通國際為獨家保薦人。



陝西延長石油天然氣以及河北省麵粉及其副產品製造商參花實業亦遞交上市申請，獨家保薦人分別為中信証券及絡繹資本。







