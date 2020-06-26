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衍生去年蝕近兩千萬

2020-06-26 列印
　　兒童保健產品製造及銷售商衍生集團（6893）昨公佈，截至今年3月底止全年虧損1978.9萬元，而上一年度則錄得盈利466.8萬元。

  期內每股虧損1.81仙，不派末期息。

  該公司稱，未來將繼續擴充製造業務及電子商務。

  衍生於期內因物業、廠房及設備以及使用權資產的減值虧損錄得約2010萬元，而去年並無此項減值虧損；融資成本亦按年大升2.2倍，至近580萬元，拖累業績錄得盈轉虧。

  衍生主要銷售市場為香港、內地、澳門及馬來西亞等地，期內收入按年跌4.2%，至1.76億元。

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