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和黃醫藥批股籌16億 拓治療腫瘤業務

2020-06-26 列印
　　長和（001）持股和黃中國醫藥科技昨公佈，向私募基金General Atlantic配售股份，連同發行的認股權證，最多引資2億美元（約15.6億港元），用於拓展全球腫瘤醫療業務。

  在美上市的和黃中國醫藥表示，會向General Atlantic配售400萬股美國存託股份（ADS），每股作價25美元，與周三收市價相同，集資約1億美元；同時亦發行認股權證，讓對方可在18個月內以每股30美元多認購333.3萬股ADS，共佔發行後股份約1%，令集資額最多2億美元。

  和黃醫藥指，集資金額將用於開發及臨牀研究，藉以拓展全球腫瘤醫療業務，並可提升公司在中國及全球的商業化能力。

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