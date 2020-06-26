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樂聲電子全年少賺46%

2020-06-26 列印
　　樂聲電子（213）昨公佈截至今年3月底止年度業績，受中美貿易摩擦、本港社會事件及新冠肺炎疫情的多重衝擊，期內純利按年大跌45.5%，至1.2億元，每股盈利12仙，維持派末期息每股3仙。該公司主營手錶製造貿易、酒店營運及物業租賃。期內，樂聲電子錄得總收益6.74億元，按年減少23.5%。其中，來自手錶及錶肉業務的收益為5.87億元，按年跌20.7%；酒店營運業務收益更按年大跌38%，至8421.2萬元。期內毛利錄得1.14億元，按年減29.2%。

  樂聲電子指出，中美之間持續的貿易摩擦，及疫情爆發，對手錶製造貿易分部的營業額及利潤造成顯著的負面影響。但公司預計，手錶業務將於今年第4季開始復甦。

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